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الخميس، 14-04-2022 12:14 ص

روسيا تفرض عقوبات على 398 عضوا بالكونغرس الأمريكي

علم روسيا


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، فرض عقوبات على 398 عضوًا في الكونغرس الأمريكي، و87 عضوًا في مجلس الشيوخ الكندي وفق مبدأ التعامل بالمثل.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أدرجت أعضاء مجلس الدوما الروسي (الغرفة الثانية للجمعية الفيدرالية) إلى قائمة العقوبات ضد موسكو في 24 مارس/ آذار الفائت.

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وقال البيان:" انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، تقرر فرض عقوبات على 398 من أعضاء مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي و87 سيناتور كندي".

 

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