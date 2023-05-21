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الأحد، 21-05-2023 11:48 ص

روسيا تكشف عن آليات ومعدات خاصة جديدة

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الوكيل الإخباري - أعلن القائمون على معرض "SPETSTRANSEXPO" في روسيا أن المعرض هذا العام سيشهد ظهور العديد من الآليات والمعدات الروسية الجديدة.

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وجاء في بيان صادر عن مؤسسة "بيزون" الروسية المنظمة للمعرض "ندعوكم للمشاركة في الدورة السادسة من معرض SPETSTRANSEXPO الذي سيقام هذا العام في الجناح رقم 55 بحديقة (VDNKh) في موسكو، في الفترة ما بين 29 و30 يوليو 2023".


وأشار البيان إلى أن المعرض هذا العام سيعقد تحت اسم (الشركات الروسية-المدافعون عن الوطن)، وسيحضره أكثر من 8000 آلاف زائر من جميع أنحاء روسيا، ومختصون وفنيون صناعيون، وممثلون عن عشرات وسائل الإعلام.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المعرض سيكشف عن أحدث ما طورته الشركات الروسية من المعدات والآليات المدنية والعسكرية الخاصة، وأحدث إلكترونيات الملاحة والاتصالات، وكذلك سيتم عرض الروبوتات والإلكترونيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومجموعة واسعة من السيارات ومركبات الإسعاف والإطفاء والجرارات والشاحنات الروسية الجديدة.

 

RT


 




 

 


 

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