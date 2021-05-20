الخميس 20-05-2021
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الخميس، 20-05-2021 03:35 م

روسيا تكشف عن أرباح الصناعات العسكرية للربع الأول من عام 2021

دبابه


الوكيل الإخباري - كشف رئيس شركة "روس أبورون ايكسبورت" الروسية المعنية بتصدير الأسلحة، ألكسندر ميخييف، أن مبيعات الشركة بلغت ربع المخطط للتصدير من الأسلحة والمعدات العسكرية خلال العام الحالي، فضلا عن توقيع عقود بقيمة 4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن حجم الطلبات بلغ 52.1 مليار دولار.

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وقال ميخييف لوكالة "سبوتنيك" خلال مراسم افتتاح معرض مروحيات في موسكو إن "عملية البيع تشمل نطاق الأسلحة والمعدات العسكرية بأسرها".


وأضاف قائلا: "تم بيع نسبة 23 في المائة من المخطط له، بالإضافة إلى أنه تم توقيع عقود بقيمة 4 مليار دولار، وبلغ حجم محفظة الطلبات يبلغ 52.1 مليار دولار".


يذكر أنه في الأعوام الأخيرة، بلغ حجم صادرات الشركة من الأسلحة المخطط لها والمنفذة بالفعل 13 مليار دولار.


وفي وقت سابق، أعلن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، اليوم الجمعة، أن روسيا صدرت العام الماضي أسلحة بقيمة مماثلة لمؤشرات السنوات القليلة الماضية، بلغت قيمتها نحو 15 مليار دولار.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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