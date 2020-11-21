روسيا تمدد العقوبات الجوابية ضد الغرب

الوكيل الإخباري - مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سريان الإجراءات التقييدية التي فرضتها موسكو، ردا على عقوبات غربية فرضت قبل ذلك بحق مؤسسات وأفراد من روسيا.



وتم نشر المرسوم الرئاسي الخاص بذلك، على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين. وأشارت الوثيقة، إلى أن هذه العقوبات المضادة ستبقى سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2021.

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وتم في المرسوم، الإيعاز إلى الحكومة الروسية، بضمان تحقيق التدابير الضرورية، لتنفيذ المرسوم، وإذا لزم الأمر، تقديم مقترحات لتغيير مدة سريان القيود.

ودخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه.

المصدر : روسيا اليوم

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