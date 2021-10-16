روسيا.. تمرد داخل سجن في فلاديقوقاز والسلطات تستعيد الاستقرار

الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الروسية أنها تمكنت من استعادة الاستقرار في سجن بمدينة فلاديقوقاز، مركز جمهورية أوسيتيا الشمالية-ألانيا، بعد أن شهد تمردا من قبل مجموعة من السجناء.



وأكدت لجنة التحقيقات في الجمهورية في بيان أصدرته اليوم السبت تورط نحو 200 سجين في الاضطرابات الأمنية وأعمال الشغب واسعة النطاق التي اجتاحت بعد ظهر أمس السجن رقم 1 في الجمهورية الذي يبلغ إجمالي عدد المعتقلين فيه نحو 600 شخص.



وأشار البيان إلى أن عناصر من القوات الخاصة وصلوا إلى موقع الحادث واتخذوا سلسلة خطوات بهدف استعادة النظام، لافتا إلى عدم وقوع إصابات.



وأطلقت اللجنة تحقيقا جنائيا في هذه الأحداث، مشيرة إلى أن التحقيق مستمر في ملابسات التمرد.



المصدر: روسيا اليوم

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