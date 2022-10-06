روسيا تمنح قرضا إلى بيلاروس

الوكيل الإخباري -صرح نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك، بأنه تم تخصيص قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لبيلاروس لتنفيذ مشاريع استبدال الواردات الأجنبية بمنتجات محلية (إحلال الواردات).

اضافة اعلان

وجاء ذلك بحسب ما صرح به المسؤول الروسي اليوم الخميس على هامش اجتماع بحر قزوين الاقتصادي الثاني، وأشار إلى أن الجانبين اقتربا من توقيع اتفاقية بهذا الخصوص أو قاما بتوقيعها بالفعل.



وقال: "نعم تم اتخاذ جميع القرارات. إما وقعنا أو نحن على وشك التوقيع. تم اتخاذ هذا القرار، ومن حيث المبدأ، تم الاتفاق على جميع معايير الاتفاق، سيتم تخصيص 1.5 مليار دولار لمشروعات تتعلق بإحلال الواردات وتطوير الصناعات ذات الصلة".



وكان رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو قد كشف في أغسطس الماضي عن مسودة اتفاق لقرض بقيمة 1.5 مليار دولار مع موسكو لتمويل برنامج استبدال الواردات.

روسيا اليوم