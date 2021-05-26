روسيا تناقش قضية قره باغ مع وزير الدفاع الأرمني

الوكيل الإخباري- قام وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو"، مساء يوم أمس الثلاثاء بإجراء إتصال هاتفي مع نظيره الأرمني "فاغارشاك هاروتيونيان".



وأضافت الوزارة، في بيان للصحفيين اليوم: "في مساء يوم 25 مايو، أجرى وزير الدفاع الروسي شويغو، محادثات هاتفية مع وزير دفاع أرمينيا فاغارشاك هاروتيونيان. وخلالها تطرق الوزيران إلى الوضع في المنطقة والمناطق التي يتم فيها تنفيذ مهام قوة حفظ السلام الروسية في قره باغ".

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ونوهت الدفاع الروسية، بأن شويغو بحث مع نظيره الأرمني بعض المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.



المصدر- روسيا اليوم