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الخميس، 01-10-2020 08:03 ص

النظام الحالي متعدد المراحل

روسيا تنتج صواريخ للدفاع الجوي

كم
منظومة "تور إم-2" الروسية للدفاع الجوي


الوكيل الإخباري - أعلن القائد العام للقوات البرية الروسية اللواء أوليغ ساليوكوف، أنه تقرر إنتاج صواريخ صغيرة الحجم لمنظومة الدفاع الجوي "Тор-М2" المضادة للطائرات، لاستخدامها في ضرب الدرونات.

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وقال: "نظام الدفاع الجوي Tor-M2 هو الآن الأكثر فعالية في المعركة ضد الدرونات التكتيكية. وفي الوقت نفسه، تتجاوز كلفة الصواريخ الموجهة المضادة للطائرات قيمة الطائرات الصغيرة بدون طيار بشكل كبير. ومع وضع هذا في الاعتبار، يجري العمل الآن على إنتاج صاروخ صغير الحجم رخيص نسبيا لهذه المنظومة".


وأضاف أنه "يتم الانتهاء أيضا من تصنيع منظومة مدفعية مضادة للطائرات بعيار 57 مم".


وأشار إلى أن "الدرونات هي أهداف نموذجية للدفاع الجوي العسكري، وأن النظام الحالي متعدد المراحل ككل، يضمن محاربتها بالكفاءة المطلوبة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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