الأربعاء 26-10-2022
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الأربعاء، 26-10-2022 02:02 م

روسيا تنجح باختبار مقاتلة "Su-57" الشبحية المعدّلة

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الوكيل الاخباري- أعلنت الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات عن نجاح اختبار التحليق الأول لمقاتلة Su-57" المطوّرة.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "نجحت مقاتلة الجيل الخامس المعدّلة من طراز Su-57 في أول رحلة جوية لها مؤخرا، والطائرة هذه حصلت على معدات جديدة وأتمت رحلتها الأولى بنجاح ودون ملاحظات".

وأضاف البيان: "يعمل مكتب سوخوي التابع للشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات على تطوير وتحسين مقاتلة Su-57 من الجيل الخامس، المقاتلة المحدّثة الجديدة أتمت أول رحلة لها بنجاح في الـ 21 من أكتوبر الجاري. أقلعت الطائرة من مطار غروموف، وكان يقودها الطيار، سيرغي بوغدان، وحلقت لمدة 56 دقيقة واجتازت الرحلة الاختبارية دون أية ملاحظات على تحليقها".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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