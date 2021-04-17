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السبت، 17-04-2021 09:03 ص

روسيا تنشئ مصنعا ينتج 'درونات' ثقيلة

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الوكيل الإخباري- بدأت شركة كرونشتات" الروسية في إنشاء مصنع الدرونات الضاربة. ويتوقع أن ينجز المشروع في نوفمبر المقبل بمدينة دوبنا في ضواحي موسكو.

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحفي للشركة الروسية والذي أعاد إلى الأذهان أن شركة "كرونشتات" معروفة بإنتاجها لدرون "أوريون" الضارب الذي يستطيع أن يحمل 200 كيلوغرام من الحمولة القتالية. وكانت درونات "أوريون" قد استخدمت في سوريا لتوجيه ضربات إلى الإرهابيين.

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وقال المكتب الصحفي إن 1500 شخص سيعملون في المصنع مشيرا إلى أن إنتاج الدرونات سيكون نظيفا بيئيا.

هذا وأعلنت شركة ZALA Aero الروسية، بصفتها فرعا في شركة "كلاشينكوف"، أنها أتمت تصميم طائرة من دون طيار من طراز ZALA 421 تم تزويدها بمحرك هجين يعمل بالبنزين والكهرباء. وذلك لأول مرة في تاريخ صناعة الدرونات الروسية. كما يزود الدرون الحديث بعناصر من الذكاء الاصطناعي تساعده في التعرف على الأهداف وتحقيق ملاحة الفيديو.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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