روسيا تنفي اتهامات أميركية بشأن نشر صواريخ

الوكيل الإخباري - نفت روسيا، اليوم الخميس، نشر صواريخ في أوروبا، مؤكدة أن التصريحات الأميركية بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة.

اضافة اعلان



وقال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، خلال مؤتمر صحفي: "تصريحات مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون نزع السلاح النووي لا أساس لها من الصحة، يجب بحث المسائل على مستوى الخبراء".



وكان مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون نزع السلاح النووي، جيفري إيبيرهارد، أكد في وقت سابق لوسائل إعلام روسية أن بلاده تعتبر أنه من الضروري أن تسحب روسيا الصواريخ من الأراضي الأوروبية التي كانت تنتهك بها معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

بترا