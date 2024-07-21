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الأحد، 21-07-2024 11:57 ص

روسيا تهاجم كييف وأوكرانيا تستهدف بيلغورود

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الوكيل الإخباري- قال الجيش الأوكراني اليوم الأحد إن روسيا شنت خامس هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة كييف خلال أسبوعين.

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في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود والبحر الأسود.

وأكد بيان للجيش الأوكراني أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع الأسلحة الجوية قبل أن تصل إلى العاصمة الأوكرانية.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية لكييف سيرغي بوبكو على تطبيق تيليغرام أنه لم يتم الإبلاغ عن وفيات أو إصابات أو أضرار حتى الآن.

وأضاف: "هذه الهجمات الممنهجة بطائرات مسيرة تثبت من جديد أن الغازي يتحين باستمرار فرصة قصف كييف، إنهم يختبرون أساليب جديدة ويبحثون عن طرق جديدة للاقتراب من العاصمة، في محاولة لكشف موقع دفاعنا الجوي".

ولم يصدر أي تعليق من روسيا حتى الآن عن الهجوم.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت 8 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا أثناء الليل.

وكتبت الوزارة على تطبيق تيليغرام أن 3 من تلك الطائرات تم تدميرها فوق بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا، في حين جرى اعتراض 3 مسيرات أخرى فوق البحر الأسود.

وأضاف البيان: "تواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، مما يؤكد ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الحدودية".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًا على أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى تكتلات عسكرية غربية، في حين فرضت عواصم، في مقدمتها واشنطن، عقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.

 

الجزيرة


 




 

 


 

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