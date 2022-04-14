الخميس 14-04-2022
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الخميس، 14-04-2022 12:46 ص

روسيا تهدد باستهداف مراكز صنع القرار في كييف

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الوكيل الاخباري - هددت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، باستهداف مراكز صنع القرار في كييف إذا ما استمر القصف الأوكراني ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، خلال مؤتمر صحفي: إننا نرى محاولات تخريب وضربات من قبل القوات الأوكرانية على أهداف في الأراضي الروسية. 

وأضاف: انه في حال استمرار مثل هذه الحوادث، فإن القوات المسلحة الروسية ستضرب مراكز صنع القرار، بما في ذلك مواقع بكييف، التي امتنع الجيش الروسي عن استهدافها سابقا.

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