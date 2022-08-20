الأحد 21-08-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يعزي تركيا بضحايا حادثي السير

وزير الأشغال: الهدف من مشروع الحديقة البيئية إنشاء منطقة صحية وترفيهية مستدامة

دار الكرك للتراث تواصل أمسياتها الثقافية

انطلاق فعاليات معسكري شباب يرقا والطوال الجنوبي بالبلقاء

الامن يكشف تفاصيل العثور على قنابل قديمة في اربد

العثور على طفلة حديثة الولادة بجانب مركبة في عمان

ورشة في جرش حول توعية النساء والشباب في المشاركة بالأحزاب السياسية

ورشة حول الجرائم الإلكترونية بشباب عجلون

الأشغال : بدء إعادة تأهيل أول جزء من طريق بغداد

وفاة مواطن بصعقة كهربائية بإربد

السبت، 20-08-2022 04:03 م

روسيا.. حريق في منطقة مطار سوتشي الدولي

63008ff44c59b7527e4399ff


الوكيل الإخباري - أفاد المكتب الصحفي للدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كراسنودار بأن الحريق الذي اندلع بالقرب من مطار سوتشي الدولي لم يؤثر على عمله، مضيفا أنه قد تم تحييد مكان الحريق.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "لا يحترق شيء في أراضي المطار. اشتعلت النيران في مبنى إضافي في تلك المنطقة، وقد تم تحييد مكان الحريق بالفعل، يجري حاليا تدقيق المعلومات".

اضافة اعلان


وأكد المكتب أن الحريق لم يؤثر على عمل المطار الدولي.


وتداول في شبكات التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا اليوم مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران بالقرب من مطار سوتشي الواقع بمدينة أدلير.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FajMuuEXoAYBANA

بعد صور زوجته مع راغب علامة.. الخارجية العراقية تتوعد سفيرها في الأردن

6300dcd64c59b755e27c1da5

تسليم أول جنسيات روسية لسكان كوبياسك بمنطقة خاركوف

image

ارتفاع منسوب نهر الراين في ألمانيا

thumbs_b_c_7f82321ce0a70637f0a9edc9f333f5e0

الجزائر تعلن وفاة الأمين العام لرئاسة الجمهورية

408971Image1

إندونيسيا تسجل أول إصابة بفيروس جدري القرود

1045556292_0_0_1920_1080_1920x0_80_0_0_d10cbc80da30806b20e58d22ad90fe7f

الصين تطلق مجموعة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد

أخبار متعلقة
62e50e50c1fbc

اقتحام مبنى البرلمان العراقي للمرة الثانية خلال أسبوع - فيديو

188-122659-1210_162835c5316f92_700x400

عون يدعو لتضافر الجهود العربية لتحقيق الأمن الغذائي

165910497182645100

إيران: ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 32 شخصا

62e261344c59b73a6263bc42

روسيا تعلق على اتفاق مبادلة السجناء مع الولايات المتحدة

184449_whatsapp-image-2022-07-27-at-7.21.29-pm-750x375

مجلس النواب العراقي: التظاهرات عرقلت عمل البرلمان

الصين-660x330

الصين تجدد الانذار من العواصف المطيرة