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الخميس، 10-12-2020 01:24 م

ستكون من نوع "ليدر"

روسيا .. خطة لبناء 3 كاسحات جليد نووية جديدة

كاس
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أكد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي أليكسي بيزبروزانيخ ، عن نية الحكومة الروسية ، لبناء كاسحات جليد نووية في روسيا في السنوات القادمة، وقال إنه من المخطط بناء 3 كاسحات جديدة في الفترة 2027-2032.

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وأضاف المسؤول، خلال مشاركته في المنتدى الدولي الرابع "القطب الشمالي" : الحاضر والمستقبل"، أن "الكاسحات الثلاث ستكون من نوع "ليدر"، الذي يعد الأقوى في العالم".


وتعمل روسيا على تطوير أسطول من كاسحات الجليد لاستخدامها على طول طريق الملاحة الجليدي "الممر الشمالي".

 

وفي 14 نوفمبر الماضي أبحرت كاسحة الجليد الروسية "آركتيكا"، التي تعمل بالطاقة النووية، في أول رحلة لها على طول هذا الممر.


وتعد "آركتيكا" التي تستطيع كسح جليد بسماكة 3 أمتار، رائدة الأسطول الروسي الجديد، الذي يحتوي على أكبر وأقوى كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية في العالم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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