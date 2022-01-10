الإثنين 10-01-2022
الوكيل الاخباري

الحكومة: تفعيل توقيع الهوية الرقمية يتطلب مراجعة المواطن مرة واحدة

العراق تقر الاتفاقية الاطارية لأنبوب نقل نفط البصرة للعقبة

الغذاء والدواء : رسوم ترخيص منشآت بيع الدخان والتبغ تدفع مرة واحدة

مؤتمر صحفي حول قرارات متعلقة بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية

الحواتمة يوعز بتوسيع نطاق البحث عن المركبة المفقودة في معان

أسعار الذهب محليا

التربية : دوام الفصل الدراسي الثاني وجاهيا في 1 شباط

كشف أسباب تأجيل اجتماع نيابي لمناقشة أسعار المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية

شكاوى من نقص مطاعيم الأطفال في إربد.. والصحة ترد

الأردن يعزي الولايات المتحدة بضحايا حريق مبنى سكني

الإثنين، 10-01-2022 11:10 ص

روسيا.. سحب قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان في أقرب وقت ممكن

1055033768_0_0_3641_2048_1920x0_80_0_0_a1c1931d7d5676acde587b895f3ac0cd


الوكيل الإخباري-أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين أنه سيتم سحب قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان في أقرب، وذلك بعد عودة الوضع إلى طبيعته.

اضافة اعلان


وقال بوتين أمام الجلسة غير الاعتيادية لمجلس الأمن الجماعي إن الوضع في كازاخستان يعود إلى طبيعته تدريجيا، مؤكدا في الوقت ذاته أن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستتواجد في كازاخستان طالما كان ذلك ضروريا.


وأشار بوتين في خطابه إلى أن أحداث كازاخستان ليست المحاولة الأولى ولن تكون آخر محاولات التدخل الخارجي.

 

وأضاف بوتين قائلا إنه تم رصد عدوان الإرهاب الدولي في كازاخستان، مشيرا إلى أن المسلحين تلقوا تدريبات ويمتلكون خبرة القتال في "النقاط الساخنة".

وتابع بوتين قائلا: "التدابير التي اتخذتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي أظهرت بوضوح أننا لن نسمح بزعزعة الأوضاع لدينا ولن نسمح بتطبيق سيناريو ما يسمى بالثورات الملونة".


وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
YemenShabab2020-12-19-08-41-18-484411

السودان ..ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات الى 63 شخصا

-1638899792-0

بسبب الطقس.. إغلاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة في مصر

flag-of-turkey-3036191_1920

تركيا تعزي الولايات المتحدة في ضحايا حريق بنيويورك

6169046-113277681

يونيسف 'غاضبة' وتدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في إثيوبيا

23f09faae2cdfa9c37bff7617aaf73d7-780x470

رئيس كازاخستان: البلاد نجت من محاولة انقلاب

1_425443_large

اعتقال نحو 8 آلاف في كازاخستان.. وعودة الإنترنت إلى ألماتي

أخبار متعلقة
1_425443_large

اعتقال نحو 8 آلاف في كازاخستان.. وعودة الإنترنت إلى ألماتي

كا2

كازاخستان تعلن تحييد خليتين متطرفتين في ألما آتا

888888888888888888888888

قوات بقيادة روسية تحرس منشآت إستراتيجية في كازاخستان

كا2

داخلية كازاخستان: اعتقال أكثر من 5100 شخص في جميع أنحاء البلاد

2

إدارة بايدن: لا علاقة لنا بالأحداث في كازاخستان

12202123235931372838954

ألمانيا تقرر وقف تصدير الأسلحة إلى كازاخستان