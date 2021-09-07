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الثلاثاء، 07-09-2021 07:27 م

روسيا : سنتابع خطوات أفغانستان الأولى

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الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة الروسية، في أول تعليق من موسكو على إعلان حركة "طالبان" عن تشكيل الحكومة الجديدة في أفغانستان، أن روسيا ستتابع خطواتها الأولى في دراسة مسألة الاعتراف بها.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح لوكالة "تاس"، اليوم الثلاثاء، ردا على إمكانية اعتراف روسيا بالسلطة الجديدة في أفغانستان: "من المهم بالنسبة إلينا أن نفهم ما هي الخطوات الأولى واللاحقة لهذه الحكومة وماذا سيحصل في أفغانستان بعد ذلك".

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وأعلنت حركة "طالبان" المتشددة، التي بسطت مؤخرا السيطرة على أفغانستان، عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد.


وذكر المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ قرار بتعيين حسن أخوند قائما بأعمال رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية الجديدة والملا عبد الغني بردار قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء.
وهذه الحكومة غير معترف بها دوليا في الوقت الراهن.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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