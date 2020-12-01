الثلاثاء 01-12-2020
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الثلاثاء، 01-12-2020 08:38 ص

بناء على مبدأ الاحترام المتبادل

روسيا: سنقبل أي قرار للشعب الأمريكي

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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف


الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تعتزم التعاون مع الإدارة الأمريكية المقبلة، فقط بناء على مبدأ الصدق والاحترام المتبادل والمساواة.

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وأوضح لافروف في حوار مع وكالة "كازينفورم" الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء، أنه "سبق وقال الرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين، نحن نحلل كل هذا بهدوء في النظام العملي، وسنقبل أي قرار للشعب الأمريكي وسنعمل مع أي إدارة (يختارها الشعب)".

 

وأكد لافروف أن "روسيا مستعدة لأي سيناريو يمكن أن تتطور وفقه الأحداث في العالم، بعد نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة".

وقال وزير الخارجية الروسي إن موسكو بناء على وجة النظر هذه، "من حقها أن تتوقع من واشنطن الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة للاعبين الدوليين الآخرين، مثل روسيا ودول أخرى".


المصدر: روسيا اليوم 

 

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