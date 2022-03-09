الأربعاء 09-03-2022
الوكيل الاخباري

"ابني" تطالب الحكومة بحل قضية مدرسة الشلل الدماغي

الأوبئة: ستقام موائد الرحمن والبازارات دون قيود في رمضان

الملك: ضرورة إيجاد الحلول لحماية المواطنين من الارتفاع العالمي للأسعار

روسيا: سنقلص استخدام الدولار الأمريكي

سيدة تعاني من سرطان الثدي ومناشدة عاجلة لإنقاذها

الحنيفات يعد بتثبيت الاطباء البيطريين المعينين بعقود

الأردن يبحث مع العراق ارتفاع اسعار المواد الغذائية

البرماوي: الأردن "لم يستورد" أي كميات من القمح والشعير من أوكرانيا العام الحالي

انخفاض عدد الشيكات المتداولة بالأردن 7% خلال الشهر الماضي

الكباريتي: توجيهات الملك رسالة لتكون المملكة مركزاً عالمياً للوجستيات

الأربعاء، 09-03-2022 03:53 م

روسيا: سنقلص استخدام الدولار الأمريكي

main_image6228a19b3c27b


الوكيل الاخباري - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية القول، إن روسيا تقلص استخدام الدولارات الأمريكية في احتياطاتها وتسوياتها الخارجية بعد العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو. اضافة اعلان


هذ وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أعلن أمس الثلاثاء، فرض الولايات المتحدة حظرا على واردات النفط والغاز الروسية.


وقال بايدن في كلمة متلفزة إن «قرارنا حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية جاء بالتشاور مع حلفائنا»، لافتا إلى أن هذا القرار «لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة... وسنبذل ما يلزم لتخفيف تأثر المواطنين الأمريكيين بالعقوبات على روسيا».


وأضاف أن «الولايات المتحدة تدرك أن الحلفاء في أوروبا لن يتمكنوا من الانضمام إلى حظر واردات الطاقة من روسيا». 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
190117113547529_school

تركيا .. تعليق الدراسة لمدة 5 أيام بسبب الطقس في اسطنبول

thumbs_b_c_2fb104bf29560fe8b30bdaaee93d6829

الكرملين: إرسال طائرات ميغ 29 إلى كييف خطوة خطيرة جداً

resized_6c9de-ba43da99thumbs_b_c_d1d8b3c73acb554da434ef85288bb9e2

الحزب الحاكم في أوكرانيا يقترح اتفاقية أمنية جديدة

61222a664c59b76ccd2ef3ce

الخارجية الروسية: نعول على تقدم أكبر خلال الجولات اللاحقة من المفاوضات مع أوكرانيا

164623021277083700

العراق.. المحكمة العليا ترفض دعوى ضد الكاظمي

ukraine-president

الرئيس الأوكراني: كارثة ستقع إن لم يفرض الحلفاء حظر طيران

أخبار متعلقة
417520

واشنطن: روسيا تنشر سبعة آلاف جندي اضافيين على حدود أوكرانيا

620d23aa4c59b7385f78823b

موسكو: أي إطلاق صاروخي قد يعتبر ضربة نووية في ظل التوتر الراهن

Screenshot_28

الاستخبارات الأمريكية: روسيا ستصوّر "هجوماً وهمياً" داخل أراضيها لتبرير غزو أوكرانيا

6205af6f21cdf

بايدن يدعو الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا مع تصاعد المخاوف من غزو روسي

000_Nic366305

البيت الأبيض: نتعهد بدعم السعودية في دفاعها عن شعبها وأراضيها

172987Image1

أمريكا: أكثر من 100 ألف عسكري روسي على حدوديْ أوكرانيا وبيلاروسيا