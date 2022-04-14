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الخميس، 14-04-2022 11:39 ص

روسيا: سوف نحقق الهدف من العملية العسكرية في اوكرانيا

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الوكيل الإخباري-فيما دخلت العملية العسكرية الروسية يومها الخمسين على الأراضي الأوكرانية، جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انتقاداته اللاذعة للغرب، الذي يشن حربا ضد وسائل الإعلام والمواقع الروسية، وفق تعبيره.

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وأكد في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال مؤتمر "العلاقات الدولية الرقمية" أن العملية العسكرية لبلاده مستمرة، معتبرا أنها ستحقق أهدافها بلا أي شك.


كما أضاف أن الغرب أعلن حربا شاملة على بلاده بذريعة الملف الأوكراني، مشددا على أن لدى موسكو الكثير من الوثائق التي تثبت أن كييف كانت تحضر أسلحة بيولوجية.

كذلك، اتهم الدول الغربية بتحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لبلاده.

 

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