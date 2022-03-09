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الأربعاء، 09-03-2022 06:18 م

روسيا: طائرات الناتو تقوم بعمليات استطلاع لصالح أوكرانيا

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، الأربعاء، إن طائرات حلف شمال الأطلسي "الناتو" تقوم بعمليات استطلاعية من الأراضي البولندية لصالح الجيش الأوكراني.اضافة اعلان


وأضاف في إفادة صحافية أوردتها وكالة "ريا نوفوستي: "تم تدمير 2786 منشأة للبنية العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك 953 دبابة ومدرعة و101 منظومة دفاع صاروخية"، فيما أشار إلى خروج 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية من الخدمة.


وتابع: "مع بداية العملية في 24 فبراير المنصرم، كان لدى القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 250 طائرة مقاتلة وطائرة مروحية صالحة للخدمة، إذ دمرت القوات الجوية الروسية 89 طائرة مقاتلة و57 طائرة هليكوبتر"، حسبما ورد في البيان. 


 




 

 


 

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