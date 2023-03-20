الإثنين 20-03-2023
الوكيل الاخباري

القوة البحرية تنقذ 19 سائحاً من الغرق في العقبة

تأجيل أقساط قروض الأسر المنتجة وصناديق الائتمان لشهرين

هل هذه الدول هي الأكثر سعادة فعلا على مستوى العالم؟

إدانة فلسطينية حول إنكار إسرائيل لوجود الشعب الفلسطيني

تراجع أسعار القمح عالمياً مع تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

فلكيا.. الاعتدال الربيعي الثلاثاء

الصفدي يثمن أهمية الدعم الذي تقدمه الدنمارك للمملكة

وصول جثمان الشاب أبو حلاوة من أمريكا إلى الأردن

السوداني في زيارة رسمية إلى تركيا

الخصاونة: لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

الإثنين، 20-03-2023 12:29 م

روسيا: لم شمل 15 طفلا تم إجلاؤهم إلى روسيا مع أقاربهم في أوكرانيا

64181e054c59b758da6aee48


الوكيل الإخباري- أفادت المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا، بلم شمل 15 طفلا ممن تم إجلاؤهم إلى روسيا، مع أقاربهم في أوكرانيا.

اضافة اعلان

 

وأوضحت بيلوفا، أن هنالك 380 طفلا كانوا تحت رعاية المؤسسات الاجتماعية في 19 منطقة، تم لم شملهم بأقاربهم، مشيرة إلى أنه لم يتم حرمان أي منهم من عائلاتهم، وأنه في حال التأكد من وجود أوصياء قانونيين عليهم، يتم التواصل معهم على الفور.

وأضافت بيلوفا، "اليوم لدينا 15 طفلا ينتمون إلى 8 عائلات، تواصلنا مع أقاربهم في أوكرانيا، وسيتم لم شملهم قريبا".

وأكدت بيلوفا، أن روسيا ستنظر في جميع الطعون المقدمة حول "حرمان روسيا للأطفال من ذويهم أو أقاربهم"، وحلها بشكل قانوني، قائلة: "بالنسبة لنا، الأولوية الأولى هي قرابة الدم، كما قال الرئيس بوتين، ومن العار أن مذكرة التوقيف صدرت عقب محادثة مع الرئيس الذي أكد أنه عندما يكون هنالك مجال للم شمل الأطفال مع أقاربهم، ويكون هنالك أقارب حقيقيون، فسنقوم بذلك".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
h5

هل هذه الدول هي الأكثر سعادة فعلا على مستوى العالم؟

641834f14c59b75a8a06bef6

السوداني في زيارة رسمية إلى تركيا

64182bf042360410ec6d72eb

التفاح السوري إلى 15 دولة عربية

6418254342360410ec6d72de (1)

سوريا تحدد ساعات أقصر وأطول أيام الصيام خلال رمضان

download (1)

الكويت: إعلان حالة طوارئ بعد تسرب نفطي غرب البلاد

6418180f42360434277d632e

الحكومة الفرنسية تواجه اليوم مذكرتين لحجب الثقة

أخبار متعلقة
63f5bfb24c59b73081408a39

مدفيديف: إذا ما أوقفت روسيا عمليتها العسكرية سيمزقونها إلى أشلاء

image - 2023-02-22T092223.709

إيطاليا تتعهد بمواصلة دعم أوكرانيا عسكرياً

image - 2023-02-22T085915.845

الاستخبارات الألمانية: بوتين لن ينهي الحرب بالتفاوض بل في ساحة المعركة

60847089_303

بيلاروس ترسل قواتها إلى الحدود الأوكرانية

image - 2023-02-21T145640.801

روسيا تبلغ الولايات المتحدة بضرورة سحب قواتها من أوكرانيا

elaosboa24365

بوتين: الغرب أخرج الجني من المصباح ومن المستحيل هزيمتنا