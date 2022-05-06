روسيا: لن نستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على أن روسيا لا تعتزم استخدام الأسلحة النووية على أثر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وقال مدير إدارة الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية الروسية،أليكسي زايتسيف، خلال مؤتمر صحفي: “اضطررنا مراراً إلى دحض التلميحات بشأن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية في العملية العسكرية الخاصة، هذا كذب متعمد”.



وأضاف زايتسيف :”نلتزم بشدة بالمبادئ التي تنص على أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ويجب عدم إطلاق العنان لها”.



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