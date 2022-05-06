السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

شحنة أسلحة أميركية في الطريق لأوكرانيا

اصابتان بحادث سير في مادبا

الحرب الروسية تفقد أوكرانيا ثلث إنتاجها من القمح

ميقاتي: ليس أمام لبنان سوى خيار صندوق النقد الدولي

إجلاء 50 مدنيا عن مصنع في ماريوبول

عشرات القتلى والجرحى وأضرار كبيرة بالممتلكات جراء الفيضانات في أفغانستان

حزب تونسي يعرب عن رفضه دعوة سعيد إلى إقامة حوار صوري

مجلس الأمن يدين هجوما على معسكر للقوات الإفريقية بالصومال

الملك يلتقي قائد القيادة المركزية الأميركية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تهجير المئات جنوبي الضفة

الجمعة، 06-05-2022 08:17 م

روسيا: لن نستخدم الأسلحة النووية في أوكرانيا

d207f84c-روسيا


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، على أن روسيا لا تعتزم استخدام الأسلحة النووية على أثر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

اضافة اعلان


وقال مدير إدارة الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية الروسية،أليكسي زايتسيف، خلال مؤتمر صحفي: “اضطررنا مراراً إلى دحض التلميحات بشأن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية في العملية العسكرية الخاصة، هذا كذب متعمد”.


وأضاف زايتسيف :”نلتزم بشدة بالمبادئ التي تنص على أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، ويجب عدم إطلاق العنان لها”.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

شحنة أسلحة أميركية في الطريق لأوكرانيا

5

الحرب الروسية تفقد أوكرانيا ثلث إنتاجها من القمح

ث

ميقاتي: ليس أمام لبنان سوى خيار صندوق النقد الدولي

2

إجلاء 50 مدنيا عن مصنع في ماريوبول

20220116061659anapicp-aa_ar_pho_gen-20220116091243-26656913-.h-730x438

عشرات القتلى والجرحى وأضرار كبيرة بالممتلكات جراء الفيضانات في أفغانستان

2

حزب تونسي يعرب عن رفضه دعوة سعيد إلى إقامة حوار صوري

أخبار متعلقة
شركات-استيراد-وتصدير-مواد-غذائية

روسيا تتعهد باستمرار تصدير المواد الغذائية

20220212_1644613323-373

روسيا تصعد هجماتها على محطات النقل والطاقة

main_image62626b77822ab

أول عربي يشارك بالقتال في أوكرانيا ويقع أسير حرب - فيديو

9922c9e6-rruryf3gezlktl5ge7wo4ztnge-1536x1053

روسيا تعلن عن خطتها الثانية في أوكرانيا

cb134db5-whatsapp-image-2022-04-15-at-7.10.15-pm

زيلينسكي يحذر العالم من احتمال استخدام روسيا أسلحة نووية

سس

بعد أميركا.. أوروبا تفرض عقوبات على ابنتي بوتين