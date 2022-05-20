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الجمعة، 20-05-2022 05:51 م

روسيا: لن نصدر المنتجات الغذائية على حساب السوق الروسي

علم روسيا


الوكيل الإخباري - أكدت روسيا، اليوم الجمعة، أنها لن تصدر المنتجات الغذائية الأساسية على حساب سوقها ، مشددة على أنها ستفي بالتزاماتها السابقة تجاه الأسواق العالمية.

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وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في بيان صحفي : إن "الاتحاد الروسي مستعد للوفاء بالتزاماته بشكل كامل، لكنه يتوقع أيضا التعاون من الشركاء التجاريين، بما في ذلك على المنصات الدولية".


وأضاف: " الأمر غير المنطقي: من ناحية يتم فرض عقوبات علينا، ومن ناحية أخرى، يطلبون توفير الغذاء هذا أمر غير ممكن، لن يكون هناك تصدير على حساب الغذاء للمواطنين الروس".

 

بترا


 




 

 


 

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