روسيا: لن نصدر المنتجات الغذائية على حساب السوق الروسي

الوكيل الإخباري - أكدت روسيا، اليوم الجمعة، أنها لن تصدر المنتجات الغذائية الأساسية على حساب سوقها ، مشددة على أنها ستفي بالتزاماتها السابقة تجاه الأسواق العالمية.

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وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في بيان صحفي : إن "الاتحاد الروسي مستعد للوفاء بالتزاماته بشكل كامل، لكنه يتوقع أيضا التعاون من الشركاء التجاريين، بما في ذلك على المنصات الدولية".



وأضاف: " الأمر غير المنطقي: من ناحية يتم فرض عقوبات علينا، ومن ناحية أخرى، يطلبون توفير الغذاء هذا أمر غير ممكن، لن يكون هناك تصدير على حساب الغذاء للمواطنين الروس".

بترا