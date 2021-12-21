روسيا: محادثات استانا تلتزم بوحدة الأراضي السورية وسيادتها

الوكيل الإخباري-دعت روسيا، اليوم الثلاثاء، الأطراف والدول المشاركة في محادثات "استانا" إلى الالتزام بسيادة ووحدة الأراضي السورية.

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وقال المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف خلال مؤتمر صحفي "إن جميع الأطراف معنية باستقرار الوضع في سوريا، ولذلك تتحدث الدول الضامنة لعملية أستانا وهي إيران وروسيا وتركيا عن التزامها بسيادة سوريا ووحدة أراضيها".



وانطلقت يوم أمس الاثنين في نور سلطان عاصمة كازاخستان، الجولة 17 لمفاوضات "أستانا" لتسوية الأوضاع في سوريا، بمشاركة ممثلين من إيران وروسيا وتركيا، والحكومة والمعارضة السورية والأمم المتحدة

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