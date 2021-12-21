الثلاثاء 21-12-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا تسجل 172 وفاة و 90629 إصابة بكورونا

بلدية كفرنجة تتعامل مع ملاحظات المواطنين خلال المنخفض

محافظ المفرق يلتقي ممثلي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة

عجلون: ورشة حول دور المرأة الأردنية بالحياة السياسية

فرنسا تؤكد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

الصفدي يلتقي رئيس البرلمان العربي

الأمانة تتعامل مع 184 ملاحظة جراء الأحوال الجوية

الشبول : الحكومة بصدد إطلاق برنامج لتدريب وبناء قدرات الناطقين الإعلاميين

التربية تطلق مشروع توفير بيئة تعلم لجميع الأطفال بالمملكة

الاقتصاديَّة الوزاريَّة تُناقش نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الأردنيَّة الفلسطينيَّة

الثلاثاء، 21-12-2021 04:25 م

روسيا: محادثات استانا تلتزم بوحدة الأراضي السورية وسيادتها

353036_14_1640089732


الوكيل الإخباري-دعت روسيا، اليوم الثلاثاء، الأطراف والدول المشاركة في محادثات "استانا" إلى الالتزام بسيادة ووحدة الأراضي السورية.

اضافة اعلان


وقال المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف خلال مؤتمر صحفي "إن جميع الأطراف معنية باستقرار الوضع في سوريا، ولذلك تتحدث الدول الضامنة لعملية أستانا وهي إيران وروسيا وتركيا عن التزامها بسيادة سوريا ووحدة أراضيها".


وانطلقت يوم أمس الاثنين في نور سلطان عاصمة كازاخستان، الجولة 17 لمفاوضات "أستانا" لتسوية الأوضاع في سوريا، بمشاركة ممثلين من إيران وروسيا وتركيا، والحكومة والمعارضة السورية والأمم المتحدة

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

لبنان: الحرائق تتسبب بآثار مدمرة في البيئة الطبيعية

dc9a9418-ac4f-4126-94fa-9687704bdabc

الناتو يقترح عقد اجتماع لمجلس روسيا .. الناتو مطلع العام المقبل

61c1d9c84c59b71ae35b382f

بوتين: الأمريكيون على عتبة دارنا ولا مجال للتراجع أكثر

61c1d0ce4c59b70f2a31a7e6

خبراء: إيران سجلت نقاطا في المفاوضات النووية بفيينا

61c1ce914c59b76403126388

شويغو: قصف الجانب الأوكراني لدونباس متواصل

61c1bf2542360454be156c82

سوريا.. إنجاز العمل في زيادة طول مدرج مطار حميميم

أخبار متعلقة
dc9a9418-ac4f-4126-94fa-9687704bdabc

الناتو يقترح عقد اجتماع لمجلس روسيا .. الناتو مطلع العام المقبل

61c1d9c84c59b71ae35b382f

بوتين: الأمريكيون على عتبة دارنا ولا مجال للتراجع أكثر

612a5f784c59b73a1b6b8015

باريس تعلن عدم رغبتها بالعودة الى الحرب الباردة مع روسيا

eaa08ed4-ce5c-4ad7-a70f-f2f456a78aaa

بريطانيا تستبعد التدخل العسكري في حال غزت روسيا أوكرانيا

610180f74236044e5d36091c

روسيا تدعو الولايات المتحدة لتكثيف الحوار حول بديل لمعاهدة نيو ستارت

_122055902_gettyface

تحذير بريطاني: عواقب وخيمة بانتظار روسيا إذا غزت أوكرانيا