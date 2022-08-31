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الأربعاء، 31-08-2022 04:53 م

روسيا.. مركبة برمائية لإخماد الحرائق بأقل كمية من الماء

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الوكيل الاخباري- مع تفاقم الحرائق في روسيا أعلنت شركة "كورغان ماش زافود" من مدينة كورغان الروسية عن استعدادها لتزويد وزارة الطوارئ بمعدات حديثة قادرة على التصدي للنيران.

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 وابتكر أخصائيو الشركة مركبة برمائية مجنزرة من طراز "تي إم – 140" تخمد الحريق سريعا بكميات قليلة من الماء.

وتستهلك المركبة لتريْن من السائل في الثانية، أما خراطيمها فنحو 100 لتر. وذلك بفضل تشكيل موجة من الضباب المخصّب بالماء وري مساحات كبيرة تعرضت للحريق.

يذكر أن مركبة "تي إم – 140" البرمائية المجنزرة المزودة بمنظومة "تومان" ( الضباب) تم الكشف عنها في منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني الدولي الذي انتهت أعماله مؤخرا في ضواحي موسكو.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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