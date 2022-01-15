السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 03:07 م

روسيا: مساع لعقد حوار بين الأكراد والحكومة السورية

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الوكيل الإخباري-أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت، أن بلاده مستمرة في مساعيها لعقد حوار بين الأكراد والحكومة السورية بشأن الظروف التي سيعيش فيها الأكراد داخل الدولة السورية.

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم، "إن موسكو أوضحت للأكراد ضرورة إطلاق حوار جاد مع دمشق بشأن الظروف التي سيعيش فيها الأكراد داخل الدولة السورية، واقامة علاقات في المستقبل".


وأضاف، "إن القضية الكردية تشكل حاليا أحد المعيقات أمام إطلاق التفاوض الشامل بشأن تسوية النزاع"، مشيرا الى أن اللجنة الدستورية التي تعقد اجتماعاتها في جنيف تضم عددا من الأكراد لكنهم لا يمثلون كافة الجهات الكردية في البلاد.

 

بترا

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