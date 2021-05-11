الثلاثاء 11-05-2021
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الثلاثاء، 11-05-2021 12:15 م

روسيا مستعدة لعقد اجتماع بشأن الشرق الأوسط

روسيا


الوكيل الإخباري - قالت الخارجية الروسية، إن روسيا مستعدة "في أي لحظة" لعقد اجتماع وزاري للجنة الرباعية للشرق الأوسط.

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وأضاف مصدر في الوزارة، في حديث لوكالة "نوفوستي، أنه سيتم بحث هذا الموضوع، وكذلك تفاقم الوضع في القدس الشرقية، خلال مباحثات وزير الخارجية سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.


وقال المصدر: "نحن مستعدون للاجتماع الوزاري، نحن ندعم الفكرة بشكل فعال. سيصل أنطونيو غوتيريش إلى موسكو قريبا، وهو سيلعب دور المنسق لانعقاد اللقاء. الجانب الروسي يقول له دائما: دعونا نحاول، لأن ذلك يعتمد على استعداد الجانب الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. لأن سيرغي لافروف مستعد للمشاركة في مثل هذا الاجتماع في أي وقت".


ونوه بأنه سيتم بحث الأحداث الأخيرة حول القدس الشرقية في المحادثات بين لافروف وغوتيريش.


في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، إن لافروف سيلتقي في موسكو يوم 12 مايو مع غوتيريش.

 

روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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