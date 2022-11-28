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الإثنين، 28-11-2022 01:56 م

روسيا مستعدة للتفاوض وليس للتعامل مع تصرفات زيلينسكي

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الوكيل الاخباري- صرح مدير المعهد الدولي للدول الحديثة، أليكسي مارتينوف، لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا، وليس لـ "تصرفات" فلاديمير زيلينسكي.

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جاء ذلك تعليقا على عرض الكرسي الرسولي في الفاتيكان لتوفير مكان للمفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا، وتابع مارتينوف: "هذه ليست أول أخبار من هذا النوع، وتتكرر هذه المبادرات لتوفير مكان للمفاوضات بشأن أوكرانيا بمعدل مرة واحدة في الشهر، إلا أن ذلك لا يعني على الإطلاق أن المفاوضات ستجري". وأكد مارتينوف أن روسيا مستعدة للتفاوض، كما ذكر الممثلون الرسميون للكرملين أكثر من مرة، إلا أن روسيا "مستعدة للمفاوضات على وجه التحديد وليس لتصرفات زيلينسكي الحمقاء".

وبحسب قوله، من الضروري مناقشة وقف الأعمال العسكرية العدائية من قبل كييف، والجميع مستعد لذلك، لكن لا أحد يقبل المساس بالأراضي الروسية، حيث لخص الخبير حديثه: "إذا كان لدى كييف رغبة، سيكون هناك وسطاء ومنصات ومقترحات مماثلة".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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