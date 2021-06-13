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الأحد، 13-06-2021 01:54 م

روسيا: مستعدون لتسليم مرتكبي الجرائم السيبرانية إلى أمريكا

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الوكيل الإخباري- أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن استعداد موسكو لتسليم مرتكبي الجرائم السيبرانية المطلوبين لدى الولايات المتحدة، لكن على أساس متبادل حصرا.

وأوضح بوتين أن موسكو مستعدة لتسليم مرتكبي الجرائم السيبرانية إلى واشنطن في حال إبرام الطرفين اتفاقية رسمية تنص على التزاماتهما المتبادلة في هذا الصدد.

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ولفت إلى أن هذه الالتزامات في الأغلبية الساحقة من الاتفاقيات المماثلة متساوية، مضيفا "إذا اتفقنا على تسليم المجرمين فإن روسيا بطبيعة الحال ستفعل ذلك، لكن فقط إذا وافق الجانب الآخر، على الشروط نفسها وسيسلم المجرمين المناسبين إلى روسيا".

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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