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الأربعاء، 25-11-2020 02:21 م

روسيا: مستعدون لتلبية جميع احتياجات العراق في مجال التسليح

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الوكيل الاخباري- أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد موسكو لتلبية أي طلب ستتلقاه من قبل العراق في مجال التسليح.

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وأكد لافروف اليوم الأربعاء، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين الذي يزور موسكو حاليا، أن لدى البلدين علاقات ودية قديمة، مشيرا إلى أن هذه العلاقات لم تمنع بغداد أبدا من تطوير علاقات مع دول إقليمية وغربية أخرى.


وأبدى وزير الخارجية الروسي تفاؤله إزاء فرص تطوير التعاون بين بلاده والعراق في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن روسيا كانت ولا تزال تلعب دورا بالغ الأهمية في ضمان القدرات الدفاعية للعراق وتسليح جيشه وأجهزته الأمنية، لاسيما في ضوء التهديدات الإرهابية القائمة في البلاد.


وتابع: "نحن مستعدون لتلبية كافة احتياجات العراق من المنتجات العسكرية روسية الصنع".


وأشار لافروف إلى أن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سيصل روسيا قريبا، معربا عن قناعته بأن هذه الزيارة ستشمل دراسة مفصلة للملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين الدولتين.


المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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