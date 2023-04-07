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الجمعة، 07-04-2023 11:29 م

روسيا: مستندات مسربة تكشف تورط أمريكا في الحرب ضد أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أكد الكرملين أن هناك مستندات مسربة كشفت تورط واشنطن في الحرب ضد أوكرانيا، وذلك في أعقاب تقرير إعلامي أشار إلى أوراق سرية من المفترض أنها مسربة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لشبكة "سي إن إن " الإخبارية الأمريكية: "ليس هناك أدنى شك في التورط المباشر أو غير المباشر للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في الصراع بين روسيا وأوكرانيا".

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وكان بيسكوف يشير في تصريحاته إلى تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز حول أوراق من المفترض أنها تتعلق بخطط الولايات المتحدة وحلف الناتو لمساعدة الجيش الأوكراني قبل هجوم مخطط له ضد القوات الروسية.


ورغم ذلك، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت المستندات المشار إليها في التقرير أصلية، حيث نفتها كييف ووصفتها بأنها مزيفة.


وقال بيسكوف إن مشاركة الولايات المتحدة وحلف الناتو في الصراع تتزايد، مضيفاً :"إننا نراقب العملية... نعم، وبالطبع إنها تعقد كل شيء، لكن لا يمكن أن يكون لها أي تأثير على النتيجة النهائية للعملية الخاصة".

 

البيان

 




 

 


 

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