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الأحد، 16-01-2022 10:59 ص

روسيا: مستوى التوتر على الحدود مع أوكرانيا'مرتفع جدا'

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الوكيل الإخباري-قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، إن مستوى التوتر على الحدود مع أوكرانيا مرتفع للغاية، ولذلك "روسيا تريد الحصول على رد مباشر على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية".

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وأضاف بيسكوف: "لدينا توتر شديد للغاية على الحدود. هناك الكثير من التوتر في هذا الجزء من أوروبا". مشيرا إلى إن مثل هذا الوضع "خطير جدا على القارة"، ولهذا السبب بالذات تنتظر روسيا ردا مباشرا على مخاوفها.
وشدد بيسكوف، أن موسكو تريد "إجابة محددة للغاية على مقترحاتها المحددة للغاية".


وأكد بيسكوف ردا على سؤال حول خطط روسيا المزعومة للتصعيد في أوكرانيا، أن الولايات المتحدة، لم تقدم أي دليل على مثل هذه الاتهامات، وقال: "ما زلنا ننتظر الأدلة والإثباتات".

 

وختم بيسكوف، معلقا على التقارير التي تتهم روسيا: "نحن نعيش في عالم يعج بالاتهامات الكاذبة والأخبار المزيفة، في عالم الدجل. وسنبقى نفترض أنها أخبار كاذبة، ما لم يتم إثبات ذلك بطريقة ما".

سبوتنيك

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