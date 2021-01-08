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الجمعة، 08-01-2021 06:46 م

بعد وقت وجيز من إقلاعها

روسيا .. مصرع 3 أشخاص بتحطم طائرة خفيفة

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موقع تحطم الطائرة - من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت مصادر روسية مطلعة ، بمصرع 3 أشخاص جراء تحطم طائرة خفيفة في مقاطعة لينينغراد غرب روسيا، اليوم الجمعة.

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وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة خفيفة انطلقت في حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي من مطار غوستيليتسي في مقاطعة لينينغراد  تحطمت بعد مرور وقت وجيز من إقلاعها.


بدورها، نقلت وكالة "تاس" عن مصادر في نيابة النقل وخدمة الإسعاف في مقاطعة لينينغراد أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص ونجم عن اصطدام طائرة من طراز "Piper" كان على متنها عدة أشخاص مع طائرة أخرى من نوع "Cessna"، ما أسفر عن تحطم الأولى بينما تمكن قائد الثانية من الهبوط بسلام.


المصدر : روسيا اليوم 

 

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