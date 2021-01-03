روسيا.. مصرع 8 أشخاص بحادث تصادم في توفا

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الداخلية بجمهورية توفا، في سيبيريا بروسيا، إن حادث مرور أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين. وذكرت أن من بين المتوفين، اثنين من السائقين.



وأضافت: " تعرضت سيارتان للتصادم، وتوفي سبعة أشخاص في مكان الحادث، فيما توفي شخص آخر على الطريق أثناء نقله إلى المستشفى. وفي الحادث توفي كلا السائقين.. وأصيب3 أشخاص".

اضافة اعلان



وقالت مصادر طبية ، إن أحد المصابين، في حالة خطيرة، ويجري التحقيق، لتحديد أسباب وملابسات الحادث.



ووفقا للبيانات الأولية، بسبب السرعة انحرف سائق إحدى السيارتين إلى المسار المقابل، واصطدم وجها لوجه بسيارة أخرى. وكان هناك 11 شخصا في كلتا السيارتين.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



