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السبت، 23-04-2022 10:33 ص

روسيا.. مقتل 3 أشخاص بانفجار في منجم بمقاطعة أورينبورغ

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الوكيل الإخباري-لقي 3 أشخاص مصرعهم، حسب المعلومات الأولية، جراء انفجار وقع في منجم في مقاطعة أورينبورغ بوسط روسيا اليوم السبت، حسبما أفاد مكتب المدعي العام في المقاطعة.

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وفي وقت سابق ذكر مصدر في خدمات الطوارئ المحلية في البلاد أن الانفجار وقع في الوقت الذي كان هناك 91 عاملا داخل المنجم، وتمكن 88 منهم من الخروج إلى السطح بأنفسهم، فيما فقد الاتصال بثلاثة عمال آخرين.


وأضاف المصدر أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة، وأن لا أحد من الناجين يحتاج إلى مساعدة طبية.

 

روسيا اليوم

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