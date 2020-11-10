الثلاثاء 10-11-2020
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الثلاثاء، 10-11-2020 01:35 م

العمل على بناء سلام طويل الأمد

روسيا : مواصلة الجهود لتعزيز المصالحة في أفغانستان

بوتن
فلاديمير بوتين


الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء ، أن الوضع في أفغانستان لا يزال كالسابق، يثير القلق لدى دول منظمة شنغهاي للتعاون.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أنه يتم عمل الكثير من خلال منظمة شنغهاي للتعاون، لمساعدة الأصدقاء الأفغان في بحثهم عن الوفاق الوطني وبناء سلام طويل الأمد ودائم.

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وقال: "تم تشكيل مجموعة اتصال بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان، وفي إطارها تم وضع واعتماد خارطة طريق، لتنفيذ المزيد من التدابير لاحقا من جانب المنظمة، في الاتجاه الأفغاني". ووفقا له، تهدف هذا التدابير، إلى مساعدة أفغانستان في تشكيل دولة مستقرة وآمنة.


وشدد بوتين، على أن روسيا ستواصل بذل أقصى جهودها، للمساعدة في تعزيز المصالحة الوطنية في أفغانستان.


وقال الرئيس بوتين، إن روسيا تعتزم استخدام إمكانيات "صيغة موسكو"، للتوصل إلى تسوية في أفغانستان.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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