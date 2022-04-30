روسيا : نؤيد استمرار المفاوضات مع أوكرانيا للوصول لمسودة اتفاق

الوكيل الاخباري - أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، على أن بلاده تؤيد استمرار المفاوضات مع أوكرانيا، مشددا على أن المفاوضات تجري بالتزامن مع رفع العقوبات.



وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي :"تجري المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا فعليا على أساس يومي عبر رابط الفيديو، وتناقش الوفود مسودة اتفاقية محتملة، وإن تسوية الوضع في أوكرانيا ستساهم بشكل كبير في وقف تصعيد التوترات العسكرية السياسية".

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