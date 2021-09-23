روسيا.. هبوط اضطراري لمروحية إسعاف على سطح مستشفى -فيديو

الوكيل الإخباري - هبطت مروحية إسعاف اضطراريا على سطح أحد مباني مجمع المستشفى الذي كانت تنقل على متنها مريضا إليه، في مدينة إيجيفسك عاصمة جمهورية أودمورتيا وسط روسيا اليوم الخميس.

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وقال المكتب الصحفي لحكومة أودمورتيا للصحفيين في روسيا إن الحادث لم يؤد إلى وقوع ضحايا أو إصابات، فيما تسنى إيصال المريض الذي كان على متن المروحية، إلى داخل المستشفى للعلاج.



وذكرت وزارة الصحة الروسية في وقت لاحق أن ممرضا أصيب في رأسه لدى الهبوط القاسي، ويخضع حاليا للفحص الطبي في قسم الاستقبال بالمستشفى.

pic.twitter.com/3cutEfanN3 В Ижевске вертолет санавиации совершил жесткую посадку. Он приземлился прямо на крышу больницы. На борту находились 4 человека. Пострадал фельдшер, он получил травму голову https://t.co/U8chWb4drg September 23, 2021

روسيا اليوم