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الخميس، 23-09-2021 01:59 م

روسيا.. هبوط اضطراري لمروحية إسعاف على سطح مستشفى -فيديو

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الوكيل الإخباري - هبطت مروحية إسعاف اضطراريا على سطح أحد مباني مجمع المستشفى الذي كانت تنقل على متنها مريضا إليه، في مدينة إيجيفسك عاصمة جمهورية أودمورتيا وسط روسيا اليوم الخميس.

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وقال المكتب الصحفي لحكومة أودمورتيا للصحفيين في روسيا إن الحادث لم يؤد إلى وقوع ضحايا أو إصابات، فيما تسنى إيصال المريض الذي كان على متن المروحية، إلى داخل المستشفى للعلاج.


وذكرت وزارة الصحة الروسية في وقت لاحق أن ممرضا أصيب في رأسه لدى الهبوط القاسي، ويخضع حاليا للفحص الطبي في قسم الاستقبال بالمستشفى.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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