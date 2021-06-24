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الخميس، 24-06-2021 04:07 م

روسيا: واشنطن تواصل الاستخراج غير الشرعي للنفط في سوريا

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الوكيل الإخباري- أعلن نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة للجيش الروسي اللواء، ياروسلاف موسكاليك، أن واشنطن تشارك في عمليات الاستخراج غير الشرعي للنفط في سوريا.

وقال موسكاليك في خطاب ألقاه بمؤتمر موسكو للأمن الدولي "تواصل واشنطن تقديم مساعدة للأكراد في الاستخراج والبيع غير الشرعي للهيدروكربونات" في سوريا.

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وأضاف أن هذا يجري على خلفية النزاع المستمر بين قوات سوريا الديمقراطية الكردية والقبائل العربية التي تعارض نهب الثروات الطبيعية السورية والتجنيد الإجباري للعرب في صفوف الوحدات الكردية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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