روسيا والإمارات تناقشان موضوع الاعتراف بشهادات التطعيم ضد كورونا

الوكيل الإخباري-قالت رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو، إنها ناقشت مع صقر غباش رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي، إمكانية الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا بين روسيا والإمارات.



وأضافت ماتفينكو، الموجودة في الإمارات بزيارة رسمية: "اليوم خلال اللقاء مع رئيس المجلس الاتحادي، ناقشنا إمكانية التوقيع العاجل على اتفاق بين روسيا والإمارات بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا".

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روسيا اليوم