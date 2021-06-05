السبت 05-06-2021
الوكيل الاخباري

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ9 آلاف مجددا والوفيات تلامس الـ400

تقرير الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية

غرد للأردن الذي تتمناه .. لوطن مثالي

' الخارجية ' تعلق على الإفراج عن أردني من سجون الاحتلال

مأدبا: تحويل 7 محطات مياه للقضاء

مصرف لبنان يلزم البنوك بصرف 400 دولار للعملاء شهريًا

روسيا تدعم سلاح البحرية في جيشها بسفن جديدة متعددة الاستخدامات

حادثتان أثارت الرأي العام في المملكة الأسبوع الماضي

بعد 20 عاما ونصف .. سلطات الاحتلال تفرج غدا عن أقدم الأسرى الأردنيين

لأول مرة في المملكة .. 207 آلاف متقدم لاختبار الثانوية العامة

السبت، 05-06-2021 09:52 ص

روسيا وقطر توقعان عدداًً من الاتفاقيات

1028035037_0_103_2600_1510_1000x541_80_0_0_94c33571fea0eda76809d3bbf3ca1f43


الوكيل الإخباري- وقعت روسيا وقطر أكثر من 65 اتفاقية في مختلف المجالات، وذلك في إطار أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي المنعقد في الفترة 2 - 5 يونيو الجاري.

وجاء ذلك بحسب ما صرح به وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري في إحدى جلسات الحوار التي عقدت في إطار أعمال المنتدى.

اضافة اعلان
 

ووفقاً للوزير القطري فقد تم توقيع اتفاقيات في مختلف المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والتمويل والرياضة والبنية التحتية والزراعة.

 

وأشار الوزير القطري إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في الاقتصاد الروسي بلغت حتى الآن مستوى 15 مليار دولار (استثمارات متراكمة خلال السنوات الماضية).

 

وقال: "فيما يتعلق بالاستثمارات فإن قطر هي الشريك الدولي الأكبر لروسيا".

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضورياً (وجهاً لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

 

وتشارك دولة قطر في المنتدى بصفة ضيف شرف، ويبلغ عدد المشاركين في المنتدى هذا العام نحو 5000 آلاف.

 

المصدر- روسيا اليوم






 




 

 


 

إقرأ ايضا
60b9fb4d42360459616ee827

روسيا تدعم سلاح البحرية في جيشها بسفن جديدة متعددة الاستخدامات

منجم

الصين... مصرع شخص و7 مفقودين إثر انفجار

60bb1bce4c59b7172b542805

الزعيم الكوري الشمالي في أول ظهور علني له منذ شهر

60bb0a194236044f2345276f

الصين تتوعد بالرد على حظر بايدن الاستثمار بشركات صينية

1

دولة إفريقية تهدد تويتر بالحظر

1

مصر.. كراكة عملاقة جديدة لتوسعة قناة السويس

أخبار متعلقة
60acf5e742360429885b6e12

الخارجية المصرية: تفاصيل لقاء شكري مع وزير خارجية قطر

1541182_0

وزير خارجية قطر يصل الى العاصمة المصرية القاهرة

الاناضول

قطر تلغي عضوية وزير المالية السابق ببنك قطر الوطني

33-92

وفد روسي لمراقبة الانتخابات الرئاسية السورية

60ac8e404c59b739aa3d9ab2

ثلاث قاذفات روسية بعيدة المدى تصل قاعدة حميميم في سوريا

84f4b07d-c14b-40b2-a6c1-7b34dcbfdfe8_16x9_1200x676 (1)

موسكو تثني على قرار طهران بتمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية