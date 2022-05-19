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الخميس، 19-05-2022 06:57 ص

رومانيا تعلن إخراج 240 ألف طن حبوب من أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو ان بلاده أخرجت 240 ألف طن من الحبوب من أوكرانيا.

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وقال أوريسكو في مؤتمر نظمته الولايات المتحدة لوزراء الخارجية حول الأمن الغذائي: "نواصل تنفيذ عمليات تسليم إضافية، في الوقت الحالي تم إخراج 240 ألف طن من الحبوب الأوكرانية".


وأشار الوزير إلى أنه في نهاية أبريل، وصلت شحنة من الحبوب الأوكرانية إلى ميناء كونستانتا في رومانيا لأول مرة منذ بداية العملية الخاصة.


وفي وقت سابق، قال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني لروسيا، إن أوكرانيا تزود رومانيا بالغذاء يوميا مقابل الأسلحة.


وطلب مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي من روسيا فتح موانئ بحرية في أوكرانيا لتصدير الحبوب.


من جانبه، أشار الكرملين إلى أنه قبل فتح الموانئ الأوكرانية، بما في ذلك من أجل تصدير الحبوب، يجب تطهيرها من الألغام، لأن الخطر على حركة السفن لا يزال قائما.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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