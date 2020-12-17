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الخميس، 17-12-2020 02:40 م

خلال رحلة صيد في البحر المتوسط

روما: الإفراج عن صيادين إيطاليين محتجزين في ليبيا

مك
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو


الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن السلطات في شرق ليبيا أفرجت عن مجموعة من 18 بحارا احتجزتهم زوارق دورية ليبية في سبتمبر خلال رحلة صيد في البحر المتوسط.

وكان احتجاز البحارة لفترة طويلة مصدر إحراج سياسي للحكومة الإيطالية إذ اتهم منتقدون الوزراء بالتقاعس عن التصدي لقائد قوات "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر.

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وقال دي مايو في منشور على "فيسبوك" بعد فترة وجيزة من توجهه هو ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى بنغازي لإجراء محادثات مع حفتر "تم الإفراج عن بحارتنا".
ووجهت اتهامات للبحارة، ومن بينهم مواطنون إيطاليون وتونسيون، بالعمل في المياه الإقليمية الليبية. وترفض إيطاليا هذه الاتهامات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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