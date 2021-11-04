الخميس 04-11-2021
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الخميس، 04-11-2021 10:41 م

رويترز: الإعلان قريبا عن تشكيل مجلس سيادة سوداني

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الوكيل الاخباري - قالت مصادر رسمية سودانية، الخميس، إن الإعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد مؤلف من 14 عضوا سيكون قريبا.

وأوضحت المصادر، أن هناك وزراء ومسؤولين مازالوا قيد الاعتقال بسبب قضايا جنائية بحقهم، وذلك بعد قرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الإفراج عن 4 وزراء مدنيين في وقت سابق الخميس.

وأبدت المصادر أملها في أن تسفر المحادثات الجارية مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك عن خطوات إيجابية.

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