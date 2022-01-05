رويترز: محتجون يسيطرون على مطار ألماتي كبرى مدن كازاخستان

الوكيل الاخباري - قال مصدر مطلع لرويترز إن محتجين سيطروا على مطار ألماتي، كبرى مدن كازاخستان، الأربعاء فيما تجتاح البلاد موجة اضطرابات بدأت باحتجاجات على رفع أسعار الوقود. اضافة اعلان





وأضاف المصدر أن جميع رحلات الطيران من ألماتي وإليها أُلغيت مؤقتا، وعلق طيران الجزيرة الكويتي الرحلات إلى ألماتي في كازاخستان.



واجتاح حشد من المتظاهرين، الأربعاء، مبنى الإدارة الرئيسي في ألماتي العاصمة الاقتصادية لكازاخستان التي تشهد اضطرابات غير مسبوقة بعد ارتفاع أسعار الغاز.



وقال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الأربعاء، إنه تولى اليوم مهام منصب رئيس مجلس الأمن القومي وتوعد بأن يتعامل "بأقصى درجات الحزم" وسط أسوأ اضطراب حدث منذ أكثر من عقد في الجمهورية الواقعة بآسيا الوسطى.



وقال توكاييف في خطاب للأمة بثّه التلفزيون إن هناك خسائر بين أفراد قوات الأمن. وأضاف أنه لن يغادر البلاد وسيبقى في العاصمة نور سلطان.



بدأت حركة الاحتجاج الأحد بعد زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في مدينة جاناوزن بغرب البلاد قبل أن تمتد إلى مدينة أكتاو الكبيرة الواقعة على بحر قزوين، ثم إلى ألماتي حيث فرقت الشرطة بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع نحو خمسة آلاف متظاهر.



وبعد ظهر الأربعاء، اقتحم عدة آلاف من المتظاهرين مبنى إدارة المدينة وتمكنوا من الدخول على الرغم من إطلاق الشرطة قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس.



كما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس في ألماتي رجالا بزي الشرطة وهم يكوِّمون دروعهم وخوذاتهم على الأرض ثم يعانقون المحتجين. ورفض الرجال بزي الشرطة التحدث للمراسلين. وهتفت امرأة وهي تعانق أحد المتظاهرين "انتقلوا إلى جانبنا".



وتشكل هذه الأزمة أكبر تهديد حتى الآن للنظام الذي أقامه الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي حكم الجمهورية السوفياتية السابقة حتى 2019 لكنه ما زال يتمتع بنفوذ كبير.



(وكالات)