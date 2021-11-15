رويترز: ولي عهد أبو ظبي يعتزم زيارة تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان في 24 نوفمبر

الوكيل الإخباري-قال مسؤولان تركيان إن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، يعتزم زيارة تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس أردوغان، منوهين بأن الزيارة قد تجري يوم 24 نوفمبر، بحسب ما ذكرته "رويترز".





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وأضاف أحد المسؤولين التركيين أن أردوغان والشيخ محمد سيناقشان العلاقات الثنائية والتجارة والتطورات الإقليمية والاستثمارات.

إلى ذلك كشف تقرير لصحيفة "إندبندنت" بالنسخة التركية، أن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيزور قريبا تركيا للقاء رئيسها، رجب طيب أردوغان، لأول مرة منذ 10 سنوات.



ونقلت الصحيفة عن مصادر إماراتية مطلعة أنه من المتوقع أن يصل محمد بن زايد، الذي يعتبر أنه يتولى زمام الحكم في الإمارات حاليا، إلى تركيا صباح الاثنين لإجراء محادثات مع أردوغان.



وبحسب المصادر، سيمثل الاقتصاد أهم موضوع في حقيبة محمد بن زايد، ومن أبرز البنود التي ستتم مناقشتها فتح طريق تجاري بين تركيا والإمارات يمر عبر إيران من أجل اختصار مدة الرحلات التجارية.



وقام محمد بن زايد بآخر زيارة رسمية إلى تركيا في فبراير العام 2012.

وشهدت العلاقات التركية الإماراتية توترا متصاعدا خلال السنوات الماضية على خلفية قضايا عدة على رأسها دعم تركيا لقطر، وملفات ليبيا وسوريا واليمن، والاتهامات المتبادلة بالتجسس، وإبرام السلطات الإماراتية اتفاق التطبيع مع إسرائيل.

ولاحقا تراجعت حدة التوتر السياسي بينهما بشكل ملموس حيث أجرى الرئيس التركي وولي عهد أبو ظبي، اتصالا هاتفيا يوم 30 أغسطس الماضي بحثا فيه "العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين".



روسيا اليوم