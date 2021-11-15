الإثنين 15-11-2021
الوكيل الاخباري

الرئيس اللبناني: العمل جار لمعالجة الأزمة مع السعودية وعدد من دول الخليج

وزير العمل يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

ارتفاع كبير على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

إربد : اختتام فعاليات مهرجان الوفاء للوطن

حقيقة إجبار جورج قرداحي على الاستقالة

تنويه من وزارة التربية لأبناء المعلمين المستفيدين من المكرمة الملكية

الخصاونة يشدد على ضرورة العمل وفق التنسيق الثنائي ما بين النواب والحكومة

الكرك: محاضرة حول إنجازات الحسين بن طلال

قرار من وزارة التربية بشأن مكرمة أبناء المعلمين

الإثنين، 15-11-2021 04:00 م

رويترز: ولي عهد أبو ظبي يعتزم زيارة تركيا لإجراء محادثات مع أردوغان في 24 نوفمبر

2021-08-18T000000Z_1146581518_RC2W7P9LT8KE_RTRMADP_3_TURKEY-EMIRATES


الوكيل الإخباري-قال مسؤولان تركيان إن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، يعتزم زيارة تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس أردوغان، منوهين بأن الزيارة قد تجري يوم 24 نوفمبر، بحسب ما ذكرته "رويترز".

اضافة اعلان

وأضاف أحد المسؤولين التركيين أن أردوغان والشيخ محمد سيناقشان العلاقات الثنائية والتجارة والتطورات الإقليمية والاستثمارات.

 

إلى ذلك كشف تقرير لصحيفة "إندبندنت" بالنسخة التركية، أن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيزور قريبا تركيا للقاء رئيسها، رجب طيب أردوغان، لأول مرة منذ 10 سنوات.


ونقلت الصحيفة عن مصادر إماراتية مطلعة أنه من المتوقع أن يصل محمد بن زايد، الذي يعتبر أنه يتولى زمام الحكم في الإمارات حاليا، إلى تركيا صباح الاثنين لإجراء محادثات مع أردوغان.


وبحسب المصادر، سيمثل الاقتصاد أهم موضوع في حقيبة محمد بن زايد، ومن أبرز البنود التي ستتم مناقشتها فتح طريق تجاري بين تركيا والإمارات يمر عبر إيران من أجل اختصار مدة الرحلات التجارية.


وقام محمد بن زايد بآخر زيارة رسمية إلى تركيا في فبراير العام 2012.
وشهدت العلاقات التركية الإماراتية توترا متصاعدا خلال السنوات الماضية على خلفية قضايا عدة على رأسها دعم تركيا لقطر، وملفات ليبيا وسوريا واليمن، والاتهامات المتبادلة بالتجسس، وإبرام السلطات الإماراتية اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
ولاحقا تراجعت حدة التوتر السياسي بينهما بشكل ملموس حيث أجرى الرئيس التركي وولي عهد أبو ظبي، اتصالا هاتفيا يوم 30 أغسطس الماضي بحثا فيه "العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين".

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120217114621220779518

الرئيس اللبناني: العمل جار لمعالجة الأزمة مع السعودية وعدد من دول الخليج

w

حقيقة إجبار جورج قرداحي على الاستقالة

269411-1118822554

انتخاب العراق نائبا لرئيس المنظمة العربية للنقل الجوي

fed98f62e62e547ccd1913bcc1f0c9f7

الشرطة البريطانية تصنف انفجار ليفربول على أنه عمل إرهابي

173-151719-largest-rivers-in-morocco-happened-2

جفاف أحد أكبر أنهر المغرب

619249284236046ac43e60ff

بدأ الاعتراف بجواز التلقيح التونسي في أوروبا في 22 ديسمبر

أخبار متعلقة
613894044c59b7692141344b

برلماني إيراني: لا نمانع تحسين العلاقات مع الرياض

6188bf384c59b776fa02aee3

أردوغان: تركيا سد منيع أمام تكرار الأحداث المؤسفة في البوسنة

5b431fad95b6d3e001a9f7a44eb031cd

أردوغان: تركيا لن تفتح أبوابها أمام موجة هجرة جديدة من أفغانستان

6173f09a4c59b74c70453f95

أردوغان: عاجلا أم آجلا سنحقق هدفنا في جعل تركيا ضمن أكبر 10 اقتصادات بالعالم

بوتن

بوتين: أختلف مع الرئيس التركي أردوغان بشأن مجلس الأمن الدولي

616d4acf42360401ef158be3

تركيا تعلن وفاة أبي مسيراتها