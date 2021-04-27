ريابكوف: نظام مراقبة الأسلحة في أزمة

الوكيل الإخباري - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف أن نظام مراقبة الأسلحة يواجه حاليا أزمة، معبرا في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن واشنطن تعتبر هذه المسألة عبئا بالنسبة لها.

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ونقل المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الروسي عن ريابكوف في خطاب ألقاه في جلسة لجنتي مجلس الاتحاد في الشؤون الدولية والدفاع، اليوم الثلاثاء، أن نظام مراقبة الأسلحة يقع في أزمة.



وأضاف: "إن (مسألة) مراقبة الأسلحة أصبحت عبئا لحد كبير بالنسبة لهم، إذ أنها تقيد فرص تعزيز قدرتهم العسكرية وممارسة ضغوط بالقوة على المعارضين".

المصدر : روسيا اليوم