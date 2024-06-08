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السبت، 08-06-2024 03:02 م

زاخاروفا ترد على سؤال حول دعوات نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى إفريقيا أو الصين

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الوكيل الاخباري- اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، نقل مسار عملية المفاوضات الدولية إلى إفريقيا.

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وردا على سؤال صحفي حول احتمال نقل مقر الأمم المتحدة إلى شنغهاي أو إفريقيا خلال جلسة حول "تعدد المراكز كمعيار لعالم مستقبلي بدون مستعمرات وقوى مهيمنة" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصاد الدولي ذكرت زاخاروفا أن رئيس زيمبابوي قال إنه يقوم ببناء قاعة مؤتمرات كبيرة".

وأوضحت: "إنه ليس مزاحا. أعتقد أن إفريقيا تطالب بالتعويض، وهي لا تطالب به في شكل دعاوى قضائية ولا في شكل رثاء لا نهاية له على حياتها. لا أقصد أنه يجب علينا سداد الدين لها كدولة، بل ودين العالم أمام ملايين الناس الذين خدموا لمئات السنين لصالح هذه الهيمنة الغربية".

 




 

 


 

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