الأحد 12-02-2023
الوكيل الاخباري

الامانة توضح حول مواعيد رحلات الباص سريع التردد

وفاة 4 أطباء أردنيين - صورة

إلغاء وحدات الإعلام في رئاسة الوزراء بعد نقل مهامها لـ”الاتصال الحكومي”

سوريا تمنع نوعا من العجلات القادمة من العراق بعبور حدودها

الحكومة تقر صندوق التكامل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات

طوقان يكشف: 3 محاور يتكون منها البرنامج النووي الأردني

الخصاونة يُطلع اليابان على جهود الأردن لإحلال السلام في المنطقة

توضيح من جامعة اليرموك بشأن رفع رسوم ساعات 4 تخصصات

تربية الطيبة والوسطية تنظم ورشة حول المسار الوظيفي

القبض على أخطر موزّع مخدرات في عمان - صور

الأحد، 12-02-2023 03:19 م

زاخاروفا تعلق على تصريحات دودا

63e8d35c42360427d231cdc5


الوكيل الإخباري- صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا لن تساعدها على الانتصار على روسيا، وأن كل ما يتبقى لدى الغرب هو التوبة.

اضافة اعلان

 

جاء تصريح زاخاروفا ردا على تصريحات الرئيس البولندي، أندريه دودا، بأن روسيا ستنتصر على أوكرانيا في هذا الصراع، إذا ما امتنع الغرب عن إمداد كييف بالأسلحة، ولم يفعل ذلك بشكل عاجل.

وأضافت زاخاروفا عبر "تلغرام"، أن أوكرانيا محكوم عليها بالفشل، وإمدادها بالأسلحة سيفاقم الأزمة أكثر، مشيرة إلى أن السبيل الوحيد لدى الغرب للخروج من هذه الأزمة هو التوبة، والتوقف عن إمدادها بالأسلحة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63e8e93a4c59b7229b16241d

سوريا تمنع نوعا من العجلات القادمة من العراق بعبور حدودها

63e8c7f34c59b722994ef95a

4 قتلى و10 إصابات جراء هجوم داعش على مدنيين في ريف تدمر

6280effb4236045ba760f3ac

مقتل 3 جنود بهجوم انتحاري شمال غربي باكستان

63e8bd7d4c59b7032a17d765

أنباء عن حملة إقالات جديدة ستشمل جهازي الأمن والشرطة الأوكرانيين

WhatsApp Image 2023-02-12 at 2.23.25 PM

مجموعة زين تتبرع بـ 10 ملايين دولار لمتضرري زلزال تركيا وسوريا

349747_18_1676182361

قبرص: جولة حاسمة من الانتخابات الرئاسية اليوم

أخبار متعلقة
63de55584c59b71ac4304882

باريس تشرح سبب مكالمات ماكرون لبوتين!

63de26164c59b7220d0e5b7e

السودان يطالب الأمم المتحدة برفع فوري لحظر الأسلحة

2023-01-29_17-52-01_471689

لافروف: الناتو يشارك في حرب هجينة ضد روسيا منذ فترة طويلة

62037252_403

ألمان يحتجون على نقل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

1202329225450176809248

السعودية : إصدار “تأشيرة المرور للزيارة” للقادمين “جواً” إلكترونيًا

63c5106a4c59b7561f239158

بولندا: ليس لدينا شك في حصولنا على موافقة ألمانيا لإمداد أوكرانيا بدبابات Leopard