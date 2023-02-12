زاخاروفا تعلق على تصريحات دودا

الوكيل الإخباري- صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا لن تساعدها على الانتصار على روسيا، وأن كل ما يتبقى لدى الغرب هو التوبة.

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جاء تصريح زاخاروفا ردا على تصريحات الرئيس البولندي، أندريه دودا، بأن روسيا ستنتصر على أوكرانيا في هذا الصراع، إذا ما امتنع الغرب عن إمداد كييف بالأسلحة، ولم يفعل ذلك بشكل عاجل.



وأضافت زاخاروفا عبر "تلغرام"، أن أوكرانيا محكوم عليها بالفشل، وإمدادها بالأسلحة سيفاقم الأزمة أكثر، مشيرة إلى أن السبيل الوحيد لدى الغرب للخروج من هذه الأزمة هو التوبة، والتوقف عن إمدادها بالأسلحة.

روسيا اليوم